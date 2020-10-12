В Степанакерте ранним утром сработала воздушная тревога

Ранним утром в понедельник, 12 октября, в Степанакерте на пять минут включали сирену воздушной тревоги, сообщают РИА Новости.

Сообщается, что сирена сработала в 07.27 по местному времени (06.27 по московскому). Предположительно, в зоне карабахских радаров мог оказаться разведывательный беспилотник. При этом по словам очевидцев, далеко за городом были слышны два – три разрыва.

Напомним, что в субботу, 10 октября, в Нагорном Карабахе с 12.00 по местному времени вступил в силу режим прекращения огня. Такая договоренность была достигнута на встрече глав МИД Армении и Азербайджана, которые прибыли в Москву по приглашению Владимира Путина. Встреча за закрытыми дверями длилась более 10 часов. Стороны обязались приступить к субстантивным переговорам, прекратить огонь, а также начать обмен военнопленными и телами убитых.