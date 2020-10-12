В Роспотребнадзоре дали прогноз по выходу РФ на плато по COVID-19

В течение следующих 10 – 20 дней Россия может выйти на плато по инфицированию коронавирусом. Такое мнение высказала заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

По ее словам, россияне стали более дисциплинированными и сознательными в вопросах соблюдения мер профилактики по заболеваемости COVID-19.

«Возможно, это произойдет в течение следующих 10-20 дней, так как многие ограничительные меры были уже введены в конце сентября - начале октября», - приводит РИА Новости слова Пшеничной.

Ученый отметила, что предпринятые властями меры, в том числе и перевод части сотрудников на «удаленку», а школьников - на каникулы, должны помочь замедлить темпы роста новых случаев инфицирования коронавирусом.

Пшеничная добавила, что результаты предпринятых мер будут заметны не сразу, поскольку у COVID-19 длительный инкубационный период. Она уточнила, что для для выхода на плато должно пройти минимум 1,5 инкубационных периода.

В конце прошлой недели в России впервые было зафиксировано более 13 тысяч инфицированных коронавирусной инфекцией за сутки. По данным оперштаба, у значительной части выявленных больных инфекция протекает без симптомов.