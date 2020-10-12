В стране и мире Коронавирус Главный пульмонолог Минздрава спрогнозировал сроки течения пандемии Тамара Астапенкова По словам Сергея Авдеева, повышенная заболеваемость осенью была предсказуемой. © Фото: Zamir Usmanov, Global Look Press Пандемия коронавируса продлится еще не менее года. Такое мнение высказал главный пульмонолог Минздрава РФ, доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев. Он добавил, что повышение заболеваемости осенью было предсказуемым. На данный момент какие-то прогнозы строить сложно, считает Авдеев. «В плане самой пандемии - не меньше года нам в этих необычных условиях существовать», - сказал пульмонолог в интервью газете «Московский комсомолец». Ранее в ВОЗ сообщили, что общее количество случаев инфицирования COVID-19 в мире превысило 37 миллионов человек. За все время пандемии скончались более миллиона человек с коронавирусом. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика