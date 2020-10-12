Документы на «удаленку»: в Москве вступили в силу новые правила для дистанционных сотрудников

С понедельника, 12 октября, организации и предприятия столицы обязаны предоставлять властям личные данные сотрудников, которые перешли на дистанционный режим работы. Это касается номеров телефонов, автомобилей, транспортных и социальных карт.

Московским предприятиям необходимо перевести на «удаленку» не меньше трети своих сотрудников. Ранее в мэрии заявили, что будут тщательно контролировать исполнение работодателями требования о переводе на дистанционный режим работы части своих сотрудников. По словам Сергея Собянина, за неисполнение требований предусмотрены крупные штрафы.

В столице наблюдается резкое увеличение выявленных случаев инфицирования коронавирусом. Накануне был зафиксирован максимум с середины мая – более 4,5 тысяч за сутки. В городе действуют ограничения передвижения для людей старше 65 лет, хронических больных и школьников.

Запреты возвращаются и в другие регионы. Так в Орловской области на трассах установлены посты, в регион ограничены въезд и выезд. В Воронежской области закрывают караоке и детские игровые комнаты, запрещены банкеты и корпоративы. Ограничить проведение массовых мероприятий решили и на Камчатке. В Санкт-Петербурге с понедельника, 12 октября, вновь открывают временный госпиталь в «Ленэкспо».