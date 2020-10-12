В Амурской области выпал первый снег

В минувшие выходные Амурскую область первый раз этой осенью замело снежным покровом. Для середины октября настоящие зимние осадки в данном регионе - не редкость. Однако, как сообщает Амурский гидрометцентр, в этот раз в некоторых населенных пунктах на севере региона снега было особенно много.

Метеорологи отметили, что в Магдагачинском районе за минувшие сутки осадки выпали сразу в объеме месячной нормы и даже на треть больше нее - 23-31 мм. В Тындинском районе высота снежного покрова составляет от 2 до 8 см.

«А самый глубокий снег, который можно назвать даже сугробами, лежит сейчас в селе Джалинда Сковородинского района, где его высота достигает 16 см», - поясняется на сайте Амурского гидрометцентра.

Как объяснили метеорологи, мороз и снег, как правило, приходят в Амурскую область из Якутии.