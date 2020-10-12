В Таджикистане огласят предварительные результаты выборов президента
Нового главу государства выбирали в воскресенье, 11 октября, явка превысила 50% избирателей.
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Сегодня в Таджикистане станут известны предварительные результаты выборов нового главы государства. Голосование за кандидата на пост президента страны состоялось 11 октября при активном участии в нем граждан. Уже к середине дня порог явки избирателей превысил 50%.
По оценке международных наблюдателей, следивших за ходом голосования на некоторых участках, выборы прошли без нарушений.
Действующий глава государства Эмомали Рахмон также принял участие в мероприятии. На этих выборах его имя вновь значится в избирательных бюллетенях, после того, как президент выдвинул свою кандидатуру на новый семилетний срок.
Всего на пост президента Таджикистана претендуют пять кандидатов. Окончательные результаты будут оглашены в течение 10 дней.