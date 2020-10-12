В Таджикистане огласят предварительные результаты выборов президента

Сегодня в Таджикистане станут известны предварительные результаты выборов нового главы государства. Голосование за кандидата на пост президента страны состоялось 11 октября при активном участии в нем граждан. Уже к середине дня порог явки избирателей превысил 50%.

По оценке международных наблюдателей, следивших за ходом голосования на некоторых участках, выборы прошли без нарушений.

Действующий глава государства Эмомали Рахмон также принял участие в мероприятии. На этих выборах его имя вновь значится в избирательных бюллетенях, после того, как президент выдвинул свою кандидатуру на новый семилетний срок.

Всего на пост президента Таджикистана претендуют пять кандидатов. Окончательные результаты будут оглашены в течение 10 дней.