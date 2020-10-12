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Спасатели ЦВО направлены на аэродромы для обеспечения безопасности пуска «Союз МС-17»

Анна Берестовая
05:31 12.10.2020
Вместе со специалистами-спасателями безопасность запуска ракеты буде обеспечивать авиационная группа.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ

Военнослужащие поисково-спасательной и парашютно-десантной службы (ПС и ПДС) Центрального военного округа перебазируются к местам несения оперативного дежурства. Данное дежурство будет организовано для обеспечения безопасности запуска с космодрома Байконур ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым космическим кораблем «Союз МС-17».

Для содействия процессу в оперативные районы выдвинулось более 150 специалистов-спасателей, авиационная группа: восемь вертолетов Ми-8, три самолета Ан-26 и один самолет Ан-12; 18 единиц наземной автомобильной техники, в том числе четыре модернизированных поисково-эвакуационных машины ПЭМ-1 и ПЭМ-2 «Синяя птица».

Во время полета 64-й экспедиции на Международную космическую станцию военные спасатели будут нести оперативное дежурство на российских аэродромах в населенных пунктах Упрун, Горно-Алтайск, Кызыл, Екатеринбург и на территории Республики Казахстан на аэродромах в Караганде, Байконуре, Жезказгане и Аркалыке. Об этом сообщает пресс-служба ЦВО.

Запуск новой экспедиции на МКС запланирован на 14 октября на ракете-носителе «Союз-2.1а». В основной экипаж пилотируемого корабля «Союз МС-17» включены космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт NASA Кэтлин Рубинс, в дублирующий – российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров, а также американский астронавт Марк Ванде Хай.

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