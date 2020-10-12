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В России создадут тяжелый дрон для эвакуации людей

Валентина Пескова
04:15 12.10.2020
Тяжелый беспилотник сначала планировали использовать для перевозки грузов, однако теперь он позволит эвакуировать людей с любой местности.
В России создадут тяжелый дрон для эвакуации людей
© Фото: BRAERON

В России разрабатывается новая модель тяжелого беспилотника, который сможет использоваться для спасения людей из труднодоступных местностей через спутниковую навигацию. От стадии проекта до стадии изготовления срок выпуска машины в свет пройдет не много времени - российское ОКБ планирует показать ее «в железе» уже к 2023 году.

Изначально новый дрон вертикального взлета задумывался для перевозки грузов и опрыскивания земель. Однако, начав проектирование, у разработчиков появилась идея усовершенствовать свое будущее творение.  

«В будущем он позволит эвакуировать человека с территории любой безлюдной местности: поля, лесного массива или даже болота. Решение позволит провести эвакуацию намного быстрее и без использования дополнительных человеческих ресурсов», - пояснили в ОКБ.

Несмотря на относительно крупные размеры, новому дрону не понадобится взлетная полоса, в отличие от вертолета, а для посадки на землю нужна будет только небольшая площадка, что очень важно для спасения жизней людей.

«Также дрон будет способен зависнуть на безопасном расстоянии от земли. Благодаря особой конструкции БЛА, аппарат удается посадить безопасно и точно, погрешность составляет всего 30 сантиметров», - цитирует гендиректор ОКБ РИА Новости.

Новый беспилотник оборудуют специальным креплением, способным поднять в воздух и перевезти человека весом до 200 кг. Единственным ограничением пока остается состояние здоровья эвакуируемого: если человек ранен или ограничен в движении, ему потребуется врач. Однако даже в этом случае платформа сможет перенаправить в местонахождение пропавшего человека специалиста скорой помощи. В случае, если помощь может быть оказана на месте, пострадавшего эвакуируют вместе с медиком.

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