МО РФ возводит детское инфекционное отделение в Пскове: кадры работы военных строителей

Военные специалисты Минобороны РФ завершили первый этап строительства нового корпуса детского инфекционного отделения в городе Псков в рамках выполнения поручения президента РФ.

Распоряжение оказать помощь в строительстве детского инфекционного отделения на 60 койко-мест глава государства дал после обращения к нему губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Губернатор попросил президента РФ построить больницу для детей в ходе церемонии открытия двух новых многофункциональных медицинских центров 15 сентября, которые были построены силами Министерства обороны в Пскове и Великих Луках. После того, как Владимир Путин одобрил просьбу Ведерникова, военные строители незамедлительно вышли на площадку.

В настоящее время специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны РФ закончили устройство фундамента нового отделения и начали монтаж металлоконструкций, а также кладку внутренних перегородок.

Одновременно со строительством детского инфекционного отделения во Пскове военные приступили к строительству двух многофункциональных медицинских центров на 100 койко-мест каждый в Астрахани и городе Нариманов Астраханской области.