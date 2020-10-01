Сенат США принял временный бюджет, позволив предотвратить шатдаун

По итогам голосования за бюджет в 1,4 триллиона долларов выступили 84 сенатора, тогда как против оказались десять. Для окончательного перевода проекта в закон он должен быть подписан действующим американским лидером Дональдом Трампом.

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