Сенат США принял временный бюджет, позволив предотвратить шатдаун
Проект предусматривает государственный бюджет до 11 декабря.
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Сенат Соединенных Штатов поддержал палату представителей в принятии временного бюджета, составленного до 11 декабря. Данное решение позволило предотвратить шатдаун правительства государства.
По итогам голосования за бюджет в 1,4 триллиона долларов выступили 84 сенатора, тогда как против оказались десять. Для окончательного перевода проекта в закон он должен быть подписан действующим американским лидером Дональдом Трампом.
Сроки действия бюджета позволят властям полностью сосредоточится на проходящих президентских выборах.