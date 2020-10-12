Спустя 44 дня: противолодочная ударная группа ТОФ вернулась на Камчатку из длительного плавания

На территорию Камчатского края после продолжительного похода в Тихом океане вернулась корабельная противолодочная ударная группа соединения охраны водного района Войск и сил на Северо-востоке РФ.

Длительный выход в воду малых противолодочных суден «Холмск» и МПК-107 был произведен для решения учебно-боевых задач в океане. За 44 дня корабли успели преодолеть более семи тысяч морских миль, дойдя до арктических широт.

За время заплыва было выполнено более 40 боевых упражнений, среди которых обозначился поиск подлодок и организация противовоздушной обороны в противостоянии с условным противником. Об этом сообщила пресс-служба ТОФ.

Главной задачей, выполняемой моряками в ходе миссии, было проведение патрулирования местности, исследование дальних областей плавания, а также демонстрация российского флага.

Вернувшиеся судна были торжественно встречены на Камчатке в рамках специально организованной церемонии.