В стране и мире Ситуация в Сирии Боевики обстреляли населенные пункты в Алеппо и Латакии Валентина Пескова Террористы группировки «Джебхат ан-Нусра»* в Сирии открыли огонь по селам Мишария и Кафер-Ханни. © Фото: Handout ZUMAPRESS.com Globallookpress Боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»* обстреляли населенные пункты в сирийских провинциях Алеппо и Латакия. Об этом сообщил заместитель руководителя российского ЦПВС в Сирии контр-адмирал Александр Гринкевич. «Зафиксировано два обстрела населенных пунктов Мишария в провинции Латакия и Кафер-Ханни в провинции Алеппо со стороны позиций террористической организации "Джебхат ан-Нусра"», - сообщил Гринкевич. Контр-адмирал добавил, что обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, за прошедшие сутки не зарегистрировано. Кроме того, в Сирии уже в 97-й раз прошло российско-турецкое патрулирование в провинции Хасеке по маршруту от Шейрек до Мвайрик и обратно. «Джебхат ан-Нусра»* - террористическая группировка, запрещенная в России В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика