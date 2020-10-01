Боевики обстреляли населенные пункты в Алеппо и Латакии
Боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»* обстреляли населенные пункты в сирийских провинциях Алеппо и Латакия. Об этом сообщил заместитель руководителя российского ЦПВС в Сирии контр-адмирал Александр Гринкевич.
«Зафиксировано два обстрела населенных пунктов Мишария в провинции Латакия и Кафер-Ханни в провинции Алеппо со стороны позиций террористической организации "Джебхат ан-Нусра"», - сообщил Гринкевич.
Контр-адмирал добавил, что обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, за прошедшие сутки не зарегистрировано. Кроме того, в Сирии уже в 97-й раз прошло российско-турецкое патрулирование в провинции Хасеке по маршруту от Шейрек до Мвайрик и обратно.
«Джебхат ан-Нусра»* - террористическая группировка, запрещенная в России