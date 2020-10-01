Рудковская и Плющенко поделились новостью о рождении сына
Ребенок, названный Арсением, появился на свет 25 сентября.
© Фото: rudkovskayaofficial Instagram
У продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко родился сын. Ребенок появился на свет 25 сентября, и сегодня знаменитые супруги решили поделиться радостной новостью.
Для Рудковской мальчик, которого назвали Арсением, стал четвертым сыном, о чем она упомянула в посте в Instagram.
«Теперь у меня 4 сына и я самая счастливая мама!», - поделилась она.
Арсений стал вторым общим ребенком продюсера и фигуриста.
Ребенок был рожден от суррогатной матери. Ранее Рудковская сообщала, что решила прибегнуть к услугам суррогатного материнства из-за нескольких неудачных беременностей.