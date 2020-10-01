Медведь напал на дрессировщика и его 10-летнего сына в подмосковном цирке

В располагающемся в подмосковном Реутове цирке-шапито на дрессировщика с сыном напал медведь. Инцидент произошел в закулисной зоне после представления.

Согласно информации регионального Следственного комитета, нападение случилось, когда дрессировщик отводил зверя в клетку. Животное в этот момент находилось без намордника.

Информация о характере полученных сотрудником цирка и его 10-летним сыном травм и их тяжести в настоящее время уточняется. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя подмосковного ГСУ СК Ольгу Врадий.

На месте происшествия уже работают следователи.