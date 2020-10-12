Десятки ликвидированных очагов возгорания: как ВКС РФ тушит пожары в Сирии

Специалисты воздушно-космических сил РФ, дислоцированные на базе Хмеймим, продолжают тушение огня на территории сирийской Латакии, Тартуса и Хамы, охваченных природными пожарами.

Из-за сильного ветра и аномально сухой и жаркой погоды возгорания быстро распространяются. Уже третий день горят оливковые рощи, кустарники и деревья, в том числе вблизи многочисленных жилых деревень. Люди в панике покидают дома и уводят скот.

Спастись от пламени удается не всем. Уже известно минимум о двух погибших. Еще десятки людей отравились продуктами горения. Густой дым по низинам добрался до морского побережья.

Это уже второй крупный лесной пожар за месяц. На этот раз сирийские власти сразу обратились за помощью к российским военным. Для тушения огня были привлечены наземные составы команд военных РФ и пожарные расчеты. Также в борьбе с пламенен задействованы российские вертолеты смешанного авиационного полка специального назначения.

«На основе опыта предыдущих вылетов в сентябре месяце назначены наиболее опытные экипажи для выполнения данной задачи. На авиационной базе Хмеймим создан оперативный штаб, который занимается сбором и обобщением информации, а также координацией действий наших сил, а также сил Сирийской арабской республики», - рассказал заместитель командира смешанного авиационного полка особого назначения Ринат Хайдаров.

Российская Армейская авиация и наземные пожарные расчеты уже потушили 28 очагов возгорания. Расследование причин возникновения пожара еще продолжается, но уже сейчас выдвигается версия, что это могли быть целенаправленные поджоги. Сирийские компетентные органы в настоящее время занимаются установлением всех подробностей произошедшего.