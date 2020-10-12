На Камчатке резко возросла активность вулкана Ключевской

В последние дни специалисты Института вулканологии и сейсмологии (ИВиС) ДВО РАН отметили резко возросшую активность вулкана Ключевской.

Как сообщает пресс-служба научного института, если раньше интервал между извержениями длился около года, то нынешнее извержение началось уже через два месяца после окончания предыдущего.

«В кратере появились выбросы раскаленного материала на высоту около 100 метров над кромкой. Над всей протяженностью лавового потока наблюдается мощное свечение», - сообщил руководитель Ключевской вулканостанции ИВиС Юрий Демянчук.

Специалист отмечает, что протяженность лавового потока, который спускается по склону Ключевского вулкана и изливается в Апахончиский желоб, достигла почти одного километра.

Вулкан Ключевской является самым высоким действующим вулканом Евразии: его высота составляет 4,8 тысячи метров. Гигантская «гора» расположена в 30 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района на правом берегу реки Камчатка и в 360 км от Петропавловска-Камчатского.