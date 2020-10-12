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Иммунная ловушка: ученые объяснили появление осложнений COVID-19 у молодых пациентов

Анна Берестовая
02:07 12.10.2020
Многие люди могут даже не подозревать о наличии себя отклонений в функционировании иммунной системы.
Иммунная ловушка: ученые объяснили появление осложнений COVID-19 у молодых пациентов
© Фото: Eduardo Parra, Keystone Press Agency, Globallookpress

Осложнения коронавирусной инфекции у пациентов молодого возраста может вызываться иммунным заболеванием, вызывающим появлении в крови больного антител, которые блокируют интерферон. Соответствующую информацию сообщают норвежские специалисты из Университета Бергена.

Такой вывод был сделан в рамках исследования, призванного объяснить тяжелое течение COVID-19 у юных пациентов, на первый взгляд не имеющих дополнительных факторов риска по состоянию здоровья.

Обнаружилось, что у 10% людей с тяжелой формой коронавируса в крови присутствовали специфические антитела, препятствующие ответу организма на вирус из-за блокировки интерферона. Об этом пишет портал News Medical.

Исследователи добавили, что часто люди даже не подозревают о наличии у себя подобной иммунной патологии.

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