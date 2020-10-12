Ураган «Дельта» в США унес жизни двух человек

На территории Соединенных Штатов из-за разбушевавшегося в штате Луизиана урагана «Дельта» погибли два пожилых человека. Смерти были официально подтверждены местным департаментом здравоохранения США.

Мужчина 86 лет скончался в загоревшемся сарае, в котором заправлял топливом генератор. Женщина 70 лет также погибла в пожаре, произошедшем по причине утечки бытового газа, вызванной стихией.

К настоящему времени буря ослабла до уровня циклона, который теперь направляется на северо-восток со скоростью приблизительно 14 километров в час.

Согласно информации портала poweroutage, ураган лишил электроэнергии почти 260 тысяч жителей штата. В соседних Миссисипи и Техасе без света остались 21 и 45 тысяч граждан соответственно.