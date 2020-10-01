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В Армении сообщили о гибели мирного жителя из-за обстрела

Лина Давыдова
22:57 01.10.2020
Еще два человека, по словам пресс-секретаря армянского министерства обороны, были ранены.
В Армении сообщили о гибели мирного жителя из-за обстрела
© Фото: Минобороны Азербайджана, РИА Новости

В Армении сообщили о гибели одного и ранении двух мирных жителей в результате обстрела со стороны ВС Азербайджана. Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь армянского министерства обороны Шушан Степанян.

«Противник применил артиллерию в направлении села Шатван у Вардениса, а также выпустил ракету из беспилотника по селу Мец-Масрик. В результате атаки погиб Геворг Варданян. Еще два мирных жителя получили ранения разной степени тяжести», — говорится  в сообщении.

Обострение ситуации в непризнанной Нагорно-Карабахской республике  произошло 27 сентября. Азербайджан и Армения обвинили друг друга в обстрелах и гибели среди военных и мирного населения.

В четверг главы России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон согласовали заявление по ситуации в Нагорном Карабахе, в котором осудили эскалацию насилия на линии соприкосновения в непризнанной республике и призвали немедленно прекратить боевые действия. Они также выразили соболезнования семьям убитых и раненым.

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