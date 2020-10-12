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В черном перце найдено подавляющее активность COVID-19 вещество

Валентина Пескова
02:56 12.10.2020
Данную гипотезу выдвинули ученые из Индии, изучив взаимодействие 30 специй с коронавирусом с помощью компьютерного моделирования.
В черном перце найдено подавляющее активность COVID-19 вещество
© Фото: pixabay.com

Исследователи из департамента физики Индийского технологического института установили, что в черном перце содержится вещество, которое способно подавить активность COVID-19.  

После изучения взаимодействия 30 видов специй с коронавирусом, с помощью компьютерного моделирования выяснилось, что каждая из них каким-то образом связывается с SARS-CoV-2. Однако  активнее всего ведет себя вещество под названием пиперин, говорится в научном журнале Taylor & Francis Online. Оно содержится в черном перце и придает ему остроту, жгучесть и аромат.

Как предполагают российские ученые, гипотеза их коллег из Индии может работать не только в компьютерной модели, но и в реальности. Однако для подтверждения этого необходимо провести реальные эксперименты.

Сами российские специалисты, в свою очередь, указали на способность перца повышать иммунитет. В то же время эта специя вредна людям с проблемами желудочно-кишечного тракта, гипертонией и аллергией на нее, а также не рекомендуется к употреблению детьми до пяти лет.

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