«Во время пандемии появился новый язык кино»: режиссер Бекмамбетов о зумах и спектаклях он-лайн

Режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов, возглавляющий в этом году жюри 42-го Московского международного кинофестиваля, рассказал «Звезде» о том, как повлияла эпидемия коронавируса в России на отечественный кинематограф.

По словам Бекмамбетова, он уже около 5-7 лет занимается развитием нового языка кино - так называемого «скрин-лайфа». То есть формы подачи фильма, действие которого разворачивается исключительно на экране электронного гаджета.

«Так случилось, что последние несколько месяцев во время эпидемии это оказалась единственная возможная форма кино, которая не связана с физическим миром. Во время пандемии все люди пытаются записывать спектакли, зумы, играть концерты и фильмы в он-лайн. Пока это может быть не очень убедительно, но другого выхода нет. Думаю, что человечество оценит эту форму и придумает, как это сделать интересно и талантливо», - рассказал режиссер.

Московский международный кинофестиваль открылся сегодня в Театре мюзикла. Любимое многими москвичами мероприятие в этом году пришлось перенести c весны на осень из-за эпидемии COVID-19. В основной конкурс отобраны 13 фильмов - из России, Румынии, Израиля, Бразилии, Турции и других стран.