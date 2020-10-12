ТЦ «Охотный ряд» могут закрыть на три месяца за нарушение мер по COVID-19

Торговый центр «Охотный ряд», располагающийся в центре столицы, может быть закрыт на три месяца в связи с обнаружением множества нарушений мер профилактики COVID-19.

Возможная приостановка работы центра связана с неудовлетворительными результатами обследования на территории ТЦ. Об этом рассказал главный специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Москве Даниил Кобразов.

Проверка в «Охотном ряду» стала одним из ряда мониторинговых мероприятий, организованных московским Роспотребнадзором в связи с активизацией распространения коронавирусной инфекции в городе.

«Были выявлены факты несоблюдения санитарного законодательства, в том числе в части соблюдения перчаточно-масочного режима посетителями торгового центра», - объяснил Кобразов.

Кроме того, как указывают в столичном департаменте торговли и услуг, были зафиксированы несоблюдения требований по обеззараживанию воздуха, дезинфекции помещений, а также обеспечения возможности приобрести средства индивидуальной защиты.

Подобные нарушения могут повлечь за собой административные санкции, предполагающие выплату штрафа в полмиллиона рублей, либо временную (90 суток) остановку деятельности торгового центра.