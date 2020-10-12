В стране и мире Коронавирус В Ростове-на-Дону запретят проведение соревнований и массовых мероприятий Валентина Пескова С 14 октября в городе введут дополнительные меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. © Фото: pixabay.com Администрация Ростова-на-Дону с 14 октября вводит временный запрет на проведение спортивных соревнований, культурно-массовых мероприятий, а также приостанавливает работу ночных клубов и предприятий общественного питания. «Ввести на территории муниципального образования "Город Ростов-на-Дону" дополнительные меры по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции», - говорится в постановлении и. о. главы администрации Юрия Овчинникова. Ограничения коснутся работы и других учреждений, специфика деятельности которых не позволяет обеспечить соблюдение социального дистанцирования. Так, будет запрещено курение кальянов в кафе, барах и ресторанах. Предприятиям общепита предписано закрыть танцевальные зоны и временно ограничить режим работы до 22.00. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика