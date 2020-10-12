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В Махачкале закрыли все детские сады для выяснения причин массового отравления детей

Валентина Пескова
23:03 12.10.2020
В дошкольных образовательных учреждениях столицы Дагестана с 8 по 11 октября были зарегистрированы 75 случаев острой кишечной инфекции у детей.
В Махачкале закрыли все детские сады для выяснения причин массового отравления детей
© Фото: pixabay.com

В управлении образования Махачкалы приняли решение закрыть на три дня все детские сады в городе для выяснения причин массового отравления детей. Об этом сообщил руководитель управления образования города Вадим Дибияев, попросив родителей дошкольников отнестись к ситуации с пониманием, так как меры принимаются для безопасности их же детей.

«Во всех общеобразовательных учреждениях на 3 дня также будет приостановлена организация питания в начальных классах», - добавил Дибияев в Instagram.

Руководитель сообщил, что в течение трех дней в пищеблоках всех детсадов будет проведена генеральная уборка с применением дезинфицирующих средств во избежание повторных случаев заболевания.

Ранее Роспотребнадзор по Дагестану закрыл пять дошкольных детских образовательных учреждений, где было зафиксировано групповое отравление.

Как сообщила пресс-служба ведомства, с 8 по 11 октября в столице республики зарегистрировали 75 случаев заболевания острой кишечной инфекцией. Возраст большинства отравившихся детей - от 3 до 6 лет (89%).

«В Республиканский кожно-венерологический диспансер госпитализировано 47 детей в состоянии легкой и средней степени тяжести. На амбулаторном лечении находятся 28 детей», - сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

В отношении поставщика пищевой продукции начато административное расследование. Информация о ЧП направлена в прокуратуру Республики Дагестан, а также следственное управление СК РФ по Дагестану.

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