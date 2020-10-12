Четверо убиты, трое ранены: что известно о стрельбе под Нижним Новгородом

В понедельник, 12 октября, в селе Большеорловское Нижегородской области произошел массовый расстрел местных жителей на остановке неизвестным молодым человеком.

По информации следствия, перед тем как выйти на улицу злоумышленник выстрелил в свою бабушку, к которой приехал в гости, от полученных ранений пенсионерка скончалась в больнице.

Затем юноша открыл хаотичный огонь в сторону пассажирского автобуса и местных жителей, в результате которого жертвами оказались трое мужчин, еще три женщины были госпитализированы в центральную городскую больницу региона.

На данный момент сотрудники Росгвардии проводят поиск подозреваемого со служебными собаками, с воздуха леса просмастривают силы авиации, оснащенные тепловизорами.

Следственный комитет по факту произошедшего уже возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ - «Убийство двух и более лиц».

Жителей района, где произошла трагедия, полиция призывает проявлять осторожность, так как сбежавший стрелок по-прежнему вооружен.