Глава СК РФ потребовал изучить все версии причин трагедии под Нижним Новгородом

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин дал поручение проработать все версии убийства трех человек в Нижегородской области, в котором подозревается 18-летний местный житель.

«Глава ведомства поручил следователям также досконально выяснить мотив совершенного преступления и оперативно доложить об обстоятельствах преступления и принимаемых следствием мерах», - сообщили в пресс-службе Следственного Комитета.

Напомним, в результате стрельбы, открытой молодым мужчиной, погибли три человека и трое ранены. Позже стало известно, что в больнице умерла бабушка стрелка и число жертв увеличилось до четырех.

Сейчас в деревню Большеорловское прибывают дополнительные силы спецподразделений для поимки сбежавшего преступника. Предположительно, он скрылся в лесу. Беглеца ищут спецотряды ОМОН и СОБР при участии местных работников лесничеств. Росгвардия намерена задействовать в поисках беспилотные летательные аппараты с тепловизорами.