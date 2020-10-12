Перевели в обычную палату: Кузнецова рассказала о состоянии девочки, полгода жившей в шкафу

Полугодовалая девочка, которую ее родная мать, жительница города Карпинск Свердловской области, прятала у себя в квартире в шкафу, чувствует себя лучше. После госпитализации в местное медицинское учреждение, ребенка перевели из реанимации в обычную палату.

О хороших новостях, пришедших из Екатеринбурга, рассказала уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.

«Предстоит решить еще много вопросов - в плане здоровья, дальнейшего жизнеустройства девочки. Но сейчас рядом доктора, забота, помощь», - написала омбудсмен в Facebook.

В ближайшее время ребенка в клинике навестит региональный уполномоченный, уточнила Кузнецова. Вертолет доставил девочку в больницу Екатеринбурга 9 октября. Медики диагностировали у пациентки дистрофию третьей степени.

Напомним, изморенного голодом младенца, которого с рождения прятала в шкафу собственная мать, нашли пришедшие в гости к женщине подруги. Они забрали девочку и сообщили о поведении ее матери в полицию. По данным прокуратуры, в апреле женщина родила дочь, однако скрыла этот факт от знакомых, не став в том числе и оформлять документы на ребенка. При обыске в доме горе-матери не нашли ни детского питания, ни детской одежды, ни кроватки или средств детской гигиены.

В СК РФ возбуждено уголовное дело по статье об истязании несовершеннолетнего, также заведено дело о неисполнении обязанностей по воспитанию.