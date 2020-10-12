Путин поручил создать комиссию Совбеза РФ по защите от новых инфекций
Соответствующий указ был подписан президентом 12 октября и опубликован на портале правовой информации.
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Владимир Путин постановил образовать межведомственную комиссию Совбеза России по вопросам создания системы защиты от новых инфекций. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.
«Постановляю образовать межведомственную комиссию Совета Безопасности РФ по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций», - говорится в документе.
Согласно указу президента, возглавит комиссию заместитель председателя Совета безопасности страны Дмитрий Медведев.
Уточняется, что документ вступает в силу со дня его подписания.