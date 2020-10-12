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Путин поручил создать комиссию Совбеза РФ по защите от новых инфекций

Светлана Головина
21:57 12.10.2020
Соответствующий указ был подписан президентом 12 октября и опубликован на портале правовой информации.
Путин поручил создать комиссию Совбеза РФ по защите от новых инфекций
© Фото: Kremlin Pool Global Look Press

Владимир Путин постановил образовать межведомственную комиссию Совбеза России по вопросам создания системы защиты от новых инфекций. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

«Постановляю образовать межведомственную комиссию Совета Безопасности РФ по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций», - говорится в документе.

Согласно указу президента, возглавит комиссию заместитель председателя Совета безопасности страны Дмитрий Медведев.

Уточняется, что документ вступает в силу со дня его подписания.

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