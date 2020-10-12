Прокуратура начала проверку из-за зеленой жидкости в Москве-реке

По факту появления жидкости кислотно-зеленого цвета в Москве-реке в районе Пречистенской набережной столичная прокуратура начала проверку. Об этом сообщила пресс-службы ведомства Людмила Нефедова.

Уточняется, что все необходимые мероприятия будут проведены межрайонной природоохранной прокуратурой Москвы.

«Будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также дана оценка действиям ответственных лиц по соблюдению требований природоохранного законодательства», - цитирует Нефедову РИА Новости.

Необычная жижа стала вытекать из канализации днем 12 октября. На данный момент специалисты уже взяли пробу воды для исследования.