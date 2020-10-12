Стрелка из Нижегородской области будут искать беспилотники с тепловизорами

Для розыска жителя деревни Большеорловское Борского района Нижегородской области, который подозревается в убийстве трех человек, будут использованы беспилотники Росгвардии с тепловизорами. Как рассказали в пресс-службе ведомства, сейчас в населенный пункт стягиваются дополнительные силы из числа военнослужащих и сотрудников спецподразделений.

«В том числе будет задействован авиационный отряд специального назначения Росгвардии. Беспилотные летательные аппараты с возможностью тепловизионной съемки в ближайшее время приступят к мониторингу зоны поиска», - цитирует сообщение пресс-службы РИА Новости.

На месте уже работают бойцы СОБР и ОМОН. Напомним, подозреваемому в убийстве трех человек удалось скрыться в лесу. Сотрудники правоохранительных органов, совместно с лесниками начали поиски вооруженного преступника. Молодой человек может иметь при себе два гладкоствольных ружья и 40 патронов к ним.

СК РФ возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).