В Петербурге разоблачили аферистов, обвиняемых в хищении препаратов для онкобольных

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга отправил под арест до 7 декабря главного фигуранта дела о хищении препаратов для пациентов с онкологическими заболеваниями Сергея Войтовича.

Свою вину мошенник не признал, несмотря на то, что сотрудники правоохранительных органов поймали его с поличным - в машине подозреваемого нашли около 9 миллионов рублей.

«По версии следствия, медикаменты похищались из медицинских организаций, а затем перепродавались оптом и в розницу», - рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Вячеслав Степченко.

Уточняется, что в ходе более тридцати пяти обысков сотрудники полиции изъяли около тридцати миллионов рублей, порядка ста золотых слитков, а также медицинские препараты общей стоимостью около ста миллионов рублей.

На здоровье онкобольных наживалась целая банда. В списке подозреваемых сейчас 16 человек. Лекарства не доходили до пациентов в полном объеме, их могли подменять другими препаратами, а в случае с инъекциями и вовсе разбавлять.

Помимо этого, излишки медикаментов мошенники отправляли на продажу в частные клиники или аптеки.

Подробнее смотрите в сюжете корреспондента «Звезды» Романа Закурдаева.