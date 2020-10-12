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Россияне не будут платить налог на бездетность

Светлана Головина
20:00 12.10.2020
С данной инициативой накануне выступила председатель общественной организации «Совет матерей» Татьяна Буцкая.
Россияне не будут платить налог на бездетность
© Фото: Алексей Иванов, ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В России не планируется введение налога для граждан, отказывающихся заводить детей. Об этом сообщили в пресс-службе министерства финансов.

«Данные предложения в Минфине России не рассматриваются», - уточнили в комментарии «Ведомостям».

Незадолго до этого председатель общественной организации «Совет матерей» Татьяна Буцкая выступила с инициативой ввести на бездетность в отношении женщин и мужчин репродуктивного возраста. По ее мнению, ежемесячный платеж мог бы составлять 500 рублей.

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