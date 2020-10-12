Россияне не будут платить налог на бездетность

В России не планируется введение налога для граждан, отказывающихся заводить детей. Об этом сообщили в пресс-службе министерства финансов.

«Данные предложения в Минфине России не рассматриваются», - уточнили в комментарии «Ведомостям».

Незадолго до этого председатель общественной организации «Совет матерей» Татьяна Буцкая выступила с инициативой ввести на бездетность в отношении женщин и мужчин репродуктивного возраста. По ее мнению, ежемесячный платеж мог бы составлять 500 рублей.