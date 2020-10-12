СК РФ опубликовал кадры обыска в доме стрелка из Нижегородской области

Сотрудники Следственного комитета провели обыск в доме подозреваемого в расстреле под Нижним Новгородом. Видео было опубликована на странице ведомства в YouTube.

Незадолго до этого по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ - «Убийство двух и более лиц».

В результате трагедии на остановке трое мужчин скончались от огнестрельного ранения, еще три пострадавшие женщины были госпитализированы.

На данный момент следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.