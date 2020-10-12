СМИ: бабушка стрелка из Нижегородской области умерла от ранений

Женщина, приходившаяся бабушкой стрелку из Нижегородской области, скончалась от полученных ранений. После конфликта с родственницей 18-летний юноша выстрелил в нее из охотничьего ружья, которым владел на законных основаниях, а затем открыл стрельбу по другим жителям своей деревни Большеорловское.

От огнестрельных ранений трое мужчин скончались на месте, еще трое женщин были госпитализированы. Одна из них и была бабушкой стрелка.

Напомним, подозреваемому в убийстве трех человек удалось скрыться в лесу. Сейчас вооруженного преступника ищут сотрудники спецназа ОМОН и СОБР, а также лесники. Молодой человек может иметь при себе два гладкоствольных ружья и 40 патронов к ним.