СМИ: бабушка стрелка из Нижегородской области умерла от ранений
18-летний внук после конфликта с бабушкой выстрелил в нее из ружья, после чего женщина находилась в тяжелом состоянии.
© Фото: Роман Владимиров, РИА Новости
Женщина, приходившаяся бабушкой стрелку из Нижегородской области, скончалась от полученных ранений. После конфликта с родственницей 18-летний юноша выстрелил в нее из охотничьего ружья, которым владел на законных основаниях, а затем открыл стрельбу по другим жителям своей деревни Большеорловское.
От огнестрельных ранений трое мужчин скончались на месте, еще трое женщин были госпитализированы. Одна из них и была бабушкой стрелка.
Напомним, подозреваемому в убийстве трех человек удалось скрыться в лесу. Сейчас вооруженного преступника ищут сотрудники спецназа ОМОН и СОБР, а также лесники. Молодой человек может иметь при себе два гладкоствольных ружья и 40 патронов к ним.