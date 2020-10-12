Росгвардия: подозреваемый в убийстве трех человек под Нижним Новгородом владел оружием законно

Правоохранительные органы установили, что 18-летний житель Нижегородской области, который подозревается в убийстве трех человек, имел право на владение огнестрельного оружия.

«Согласно базе данных Росгвардии, подозреваемый является законным владельцем одного охотничьего гладкоствольного ружья с 17 сентября 2020 года», - цитирует пресс-службу Росгвардии РИА Новости.

Известно, что перед получением разрешения на оружие он получил необходимую для этого справку о том, что не состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

Вечером 12 октября молодой мужчина устроил стрельбу в поселке Большеорловское, а затем скрылся. В СУ СК РФ по региону сообщили, что погибли три человека, еще трое пострадали. Сейчас вооруженного преступника ищут сотрудники спецназа ОМОН и СОБР. Подозреваемый может иметь при себе два гладкоствольных ружья и 40 патронов к ним.

Предполагается, что причиной стрельбы, открытой по людям, стал конфликт между подозреваемым и его бабушкой, которую он ранил из ружья. Женщина находится в тяжелом состоянии. Кроме того, молодой человек застрелил своего соседа, а позже на остановке убил еще двоих человек. Кроме того, там же им были ранены две женщины.