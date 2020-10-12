РФПИ: вакцину «Спутник V» успешно испытали на себе более 12 тысяч россиян

Испытания первой в мире зарегистрированной вакцины от COVID-19, созданной российскими специалистами, проходят успешно и показывают очень хорошие результаты.

Как сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, действие препарата на себе проверили уже более 12 тысяч россиян.

«Уже более 12 тысяч человек провакцинированы в России. Результаты очень хорошие, показывается очень хороший уровень антител, который вырабатывается нашей вакциной», - отметил Дмитриев в интервью телеканалу «Россия 24».

Дмитриев также отметил, что Россия поделится результатами клинических испытаний с другими странами.

Ранее глава центра имени Гамалеи, специалисты которого являются создателями российской вакцины от COVID-19 совместно с медиками из Минобороны РФ, сообщил, что среди двух тысяч добровольцев, которым поставили обе вакцины «Спутник V», инфицированных коронавирусом нет.