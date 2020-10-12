В стране и мире Убил бабушку и расстрелял людей: полиция разыскивает сбежавшего стрелка под Нижним Новгородом Светлана Головина После обстрела злоумышленник поспешил скрыться в лесополосе. © Фото: nn.ru По подозрению в расстреле людей на остановке в Нижегородской области разыскивается местный житель. Соответствующая ориентировка была распространена правоохранительными органами. «Перед совершением преступления он убил свою бабушку», - пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Ранее сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело по ч.2 ст.105 Уголовного кодекса РФ - «Убийстве двух и более лиц». В результате случившегося в Борском районе погибли трое мужчин, еще три раненых женщины были госпитализированы. Отмечается, что после обстрела злоумышленник поспешил скрыться в лесополосе. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика