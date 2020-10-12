Убил бабушку и расстрелял людей: полиция разыскивает сбежавшего стрелка под Нижним Новгородом
После обстрела злоумышленник поспешил скрыться в лесополосе.
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По подозрению в расстреле людей на остановке в Нижегородской области разыскивается местный житель. Соответствующая ориентировка была распространена правоохранительными органами.
«Перед совершением преступления он убил свою бабушку», - пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Ранее сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело по ч.2 ст.105 Уголовного кодекса РФ - «Убийстве двух и более лиц».
В результате случившегося в Борском районе погибли трое мужчин, еще три раненых женщины были госпитализированы.
Отмечается, что после обстрела злоумышленник поспешил скрыться в лесополосе.