В СК РФ возбудили дело об убийстве после обстрела автобусной остановки в Нижегородской области

В Следственном комитете России возбудили уголовное дело по факту обстрела автобусной остановки в Нижегородской области. Следователи инициировали производство по статье об убийстве двух и более лиц (часть 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ).

По версии следствия, 12 октября неизвестный мужчина обстрелял из ружья остановку в деревне Большеорловское в Борском районе. В результате случившегося погибли трое мужчин, еще три раненых женщины были госпитализированы в близлежащее лечебное учреждение. В настоящий момент следователи устанавливают все обстоятельства инцидента. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Напомним, трагическое происшествие случилось днем в понедельник. Мотивы, побудившие стрелка открыть огонь, на данный момент неизвестны. После обстрела он поспешил скрыться в лесополосе.