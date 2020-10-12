Величайший обман: стучащий по трибуне башмаком Хрущев оказался фейком

В понедельник, 12 октября, исполняется ровно 60 лет со дня знаменитого выступления первого секретаря ЦК КПСС и председателя Совета министров СССР Никиты Хрущева в ООН.



Согласно легенде, советский лидер якобы снял с ноги ботинок и начал стучать им по столу, требуя предоставить ему ответное слово из-за несогласия с высказываниями одного из спикеров.



На данный момент большинство историков склоняются к тому, что это, умело запущенные американскими журналистами «фейк». Хрущев действительно стучал по столу, но кулаком.

«Это стало поводом, чтобы представить Хрущева как такого персонажа из Советского Союза , вы же понимаете, что СССР тогда все равно ассоциировался у всех с Россией, в ней балалайки, медведи, все вот это... Это все разошлось и стало совершенно неопровержимым фактом, хотя никаким фактом это не было. По трибуне он не стучал, и никому не грозил. То есть, грозил, но без ботинка», - рассказал «Звезде» историк Александр Мясников.

По словам историка, эпизод с ботинком был на самом деле, когда кто-то из обступивших генсека журналистов наступил ему на пятку, после чего туфля соскользнула. Не сумев оперативно обуться, Хрущев сделал это вернувшись за стол заседаний. Остальное уже было фантазией журналистов американских газет.