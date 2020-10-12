«Ничего обнадеживающего»: военкор описал обстановку в Степанакерте после объявления перемирия

Военный корреспондент и основатель проекта WarGonzo Семен Пегов, фиксирующий события, происходящие в настоящее время в Нагорном Карабахе, эксклюзивно рассказал гостям студии «Открытого эфира» на телеканале «Звезда» о том, что наблюдал во время кратковременного перемирия, наступившего и закончившегося накануне на спорной территории. По его данным, Азербайджан применил при обстреле карабахского Степанакерта разнообразное оружие, включая запрещенное.

«Ничего утешительного или обнадеживающего я вам сказать не могу. Ночью Степанакерт подвергся обстрелу, в городе разорвались сотни гранат от кассетных боеприпасов, которые, вероятнее всего, применяла армия Азербайджана. По предварительным данным, местные жители также видели диверсионную группу, около 200 человек в черной форме. Есть все основания полагать, что это был элитный турецкий спецназ», - поделился информацией военкор.

Ранее, 10 октября, в Нагорном Карабахе вступил в силу режим прекращения огня, договоренность о котором была достигнута на встрече глав МИД Армении и Азербайджана, прибывших в Москву по приглашению президента России Владимира Путина. Однако на практике перемирие оказалось вскоре нарушено.