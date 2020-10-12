В центре Москвы в реку льется жидкость кислотного цвета

В районе Пречистенской набережной в Москву-реку течет кислотно-зеленая жидкость. Видео на месте инцидента снял корреспондент «Звезды» Константин Исаев.

На кадрах хорошо видно, что из канализационной трубы мощной волной льется неизвестная жижа ярко-зеленого цвета и распространяется в глубь реки.

По словам очевидцев, на месте инцидента присутствует стойкий запах канализации.

Сейчас специалисты уже взяли пробы воды. В ближайшее время будет установлено причина произошедшего.