В центре Москвы в реку льется жидкость кислотного цвета
По словам очевидцев, на месте инцидента присутствует стойкий запах канализации.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В районе Пречистенской набережной в Москву-реку течет кислотно-зеленая жидкость. Видео на месте инцидента снял корреспондент «Звезды» Константин Исаев.
На кадрах хорошо видно, что из канализационной трубы мощной волной льется неизвестная жижа ярко-зеленого цвета и распространяется в глубь реки.
По словам очевидцев, на месте инцидента присутствует стойкий запах канализации.
Сейчас специалисты уже взяли пробы воды. В ближайшее время будет установлено причина произошедшего.