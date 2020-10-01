Суд в Лондоне огласит решение по экстрадиции Ассанжа в США в январе

Судья магистратского суда района Вестминстер в Лондоне сообщила дату, когда будет оглашено решение по экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США.

Как заявила Ванесса Барайтсер во время второго этапа слушаний по делу Джулиана Ассанжа, который начался сегодня, решение суда будет известно 4 января 2021 года в 10.00 (12 часов по Москве). Об этом пишет газета The Hour.

В конце мая 2019 года американские власти предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации.

С 2012 года основатель сайта WikiLeaks скрывался от правосудия в посольстве Эквадора в Лондоне после того, как в 2010 году его обвинили в Швеции в сексуальных домогательствах и изнасиловании. Утром 11 апреля 2019 года Ассанжа задержали по запросу США.