Неизвестный обстрелял остановку под Нижним Новгородом: четверо погибли

В Нижегородской области неизвестный обстрелял автобусную остановку, на которой в этот момент находились ожидавшие транспорта пассажиры. Инцидент произошел в поселке Большие Орлы.

Мотивы, побудившие стрелка открыть огонь, на данный момент неизвестны. После обстрела он поспешил скрыться в лесополосе.

По данным Единой дежурно-диспетчерской службы Борского района, погибли четыре человека и трое ранены. По другой версии - погибли трое человек. Об этом сообщает РИА Новости.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.