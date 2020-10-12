Неизвестный обстрелял остановку под Нижним Новгородом: четверо погибли
В данный момент полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.
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В Нижегородской области неизвестный обстрелял автобусную остановку, на которой в этот момент находились ожидавшие транспорта пассажиры. Инцидент произошел в поселке Большие Орлы.
Мотивы, побудившие стрелка открыть огонь, на данный момент неизвестны. После обстрела он поспешил скрыться в лесополосе.
По данным Единой дежурно-диспетчерской службы Борского района, погибли четыре человека и трое ранены. По другой версии - погибли трое человек. Об этом сообщает РИА Новости.
В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.