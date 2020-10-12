В МВД Белоруссии заявили о готовности применять оружие против протестующих

В Министерстве внутренних дел Белоруссии заявили о готовности применять боевое оружие в случае агрессивного поведения демонстрантов. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Протесты, сместившиеся преимущественно в Минск, стали организованными и крайне радикальными. В этой связи сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск не уйдут с улиц и в случае необходимости будут применять спецсредства и боевое оружие» - говорится в сообщении.

По словам заместителя главы министерства Геннадия Казакевича, власти страны столкнулись не просто с агрессией, а с организованной группой боевиков и анархистов. Протестующие стремятся ввергнуть страну в хаос, заставить пройти путь республик, переживших цветные революции. Однако МВД намерено обеспечить порядок в стране, подчеркнул Казакевич.