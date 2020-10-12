Евросоюз намерен ввести новый пакет санкций против Белоруссии

В понедельник, 12 октября, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что министры иностранных дел 27 стран приняли решение разработать новый пакет санкций в отношении Белоруссии и, в частности, президента Александра Лукашенко.

«У Лукашенко не хватает легитимности. Принято решение начать разработку следующего пакета, в который будет включен и сам Лукашенко», - уточнил Боррель по итогам заседания Совета ЕС в Люксембурге.

Напомним, что ЕС в начале октября одобрил введение пакета санкций против 40 белорусских чиновников. Однако президент Белоруссии включен в него не был, поскольку это подорвало бы требование Брюсселя начать диалог с оппозицией при посредничестве ОБСЕ.