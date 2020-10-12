Россия выслала двух дипломатов Болгарии

Министерство иностранных дел России приняло решение об объявлении двух сотрудников посольства Болгарии персонами нон грата. Посол Болгарии Атанас Крыстин уже получил соответствующую ноту министерства.

Данное решение является зеркальным ответом на решение Софии выслать двух российских дипломатов - их обвинили в попытке получить информацию, которая относится к государственной тайне.

По словам представителей Софии, два гражданина России якобы установили контакты с гражданами Болгарии с цель разузнать засекреченную информацию. Данные попытки предпринимались с 2016 года по настоящее время. Российская сторона считает, что данные обвинения необоснованы.

Ранее правительство Болгарии также высылало российских дипломатов из страны. В январе 2020 года два представителя России были вынуждены покинуть Болгарию из-за обвинений в шпионаже.