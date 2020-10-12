В Азербайджане возбудили уголовное дело в отношении российского военкора

Генеральная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело в отношении российского военного корреспондента, создателя проекта WarGonzo Семена Пегова.

«Возбуждено уголовное дело по трем статьям Уголовного кодекса, в частности 214.2 - открытые призывы к терроризму, 281.1 - открытые призывы против государства и 318.2 - незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики», - говорится в заявлении на сайте ведомства.

Уточняется, что главным поводом для возбуждения дел стал незаконный въезд Пегова на территорию республики без документов и вне зоны контрольно-пропускных пунктов в город Степанакерт.

Помимо этого, в Генпрокуратуре заявили, что журналист размещал на своих страницах в Сети видеообращения с призывами к российским гражданам приезжать в зону боевых действий в Карабахе с целью оказания помощи армянской стороне.