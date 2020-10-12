Опубликован рейтинг самых богатых русскоязычных блогеров TikTok

Благодаря анализу профилей 50 популярных русскоговорящих пользователей видеосервиса TikTok, журнал Forbes составил рейтинг блогеров с самыми высокими доходами в России.



При исследовании учитывалось, сколько им заплатили частные рекламодатели, а также музыкальные лейблы в период с июля 2019 по июнь 2020 года.

Лидером рейтинга оказался уроженец Узбекистана Рахим Абрамов, доход которого превысил 10,4 миллиона рублей. На втором месте расположилась Дина Саева, на счету которой более 4, 9 миллиона, замыкает тройку лидеров Алексей Савко из Белоруссии - 4,8 миллиона.

Отмечается, что средний возраст обеспеченных блогеров составляет 20 лет.

Помимо этого, в десятку лидеров попали Юлия Гаврилина - 3,32 миллиона рублей, Валя Карнавал - 3,21, Даня Милохин - 2,87, а также Кирилл и Артем Верзаковы - 2,56.

Уточняется, что в рейтинг не вошли блогеры, музыканты и другие селебрити, получившие известность за пределами видеосервиса или получали выплаты от иной профессиональной деятельности.