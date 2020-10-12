Астрономы создали самую большую карту космоса

Астрономам удалось воссоздать подробную трехмерную карту космоса, которая охватывает более миллиарда галактик. Для сбора данных использовался 1,8-метровый телескоп Pan-STARRS1, расположенный на Гавайях. Устройство телескопа позволяет охватывать три четверти неба - таким образом, ученым удалось собрать каталог и более чем миллиарда объектов.

Для создания карты астрономы использовали искусственный интеллект, который анализировал полученные данные. Нейросеть произвела сортировку снимков с телескопа - среди всех объектов на карте 66% являются галактиками, 20% квазарами, а остальные - звезды.

По словам ученых, данное достижение позволит не только подробнее изучить космос, но и отработать применение искусственного интеллекта в научных целях.

«Эта прекрасная карта Вселенной является одним из примеров того, как потенциал набора больших данных Pan-STARRS может быть увеличен с помощью алгоритмов искусственного интеллекта и дополнительных наблюдений», – сообщает директор обсерватории Pan-STARRS Кен Чэмберс.

Результаты исследований и карта были выложены в открытый доступ. Ученые уверены, что результат их работы поможет человечеству подробнее изучить законы устройства Вселенной.