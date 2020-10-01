Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Ангел со сломанными крыльями»: новый памятник Есенину в Москве вызвал жаркие споры

Диана Сирази
21:58 01.10.2020
Скульптуру во дворе музея поэта в столице, появившуюся к 125-летию классика, приняли не очень благосклонно.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Художественное решение памятника поэту Сергею Есенину, который появился во дворе его музея, вызвало много споров у поклонников его таланта. Скандал грянул к 125-летию со дня рождения классика русской литературы, после чего в тихом московском дворике начались жаркие дискуссии.

Фигура поэта на постаменте драматично откинута назад, на шее виден след от веревки, глаза устремлены в небо, а вместо рук - сломанные крылья. По замыслу автора памятника, скульптора Григория Потоцкого, поэт парит над землей и его душа в этот момент покидает тело.

«Есенин - это ангел русской поэзии со сломанными крыльями. когда у меня этот образ сформировался, я сделал эти сломанные крылья, а руки заломлены. И одновременно это и вознесение», - объясняет сам скульптор. 

Григорий Потоцкий - член международного союза художников. Он признается о том, что изобразить Есенина именно так он думал 40 лет, а памятник из бронзы сделал за три месяца. При этом его фигуры Чехова, Тургенева, Достоевского уже стоят в 40 странах мира.

Двор Музея Есенина расположен у дома, где поэт жил с 1912 по 1918-й годы. С появлением памятника посетителей, заинтересовавшихся жизнью поэта, стало больше - люди делают фотографии скульптуры, а заодно и заходят в музей.

Сам автор скульптуры говорит, что «Реквием по Есенину» - его лучшая работа, а на волну негативных отзывов внимания не обращает. При этом памятник, как он считает, является просто хорошей проверкой москвичей на восприятие нового взгляда. Однако у председателя есенинского общества свое мнение: он предлагает во дворе установить другого Есенина.

«Мне кажется, это не тот памятник, который должен быть там и ассоциироваться с Есениным и его приездом в Москву, когда он стал поэтом, писал первые произведения и учился в универе», - говорит  литературовед Максим Скороходов.

Конечно, памятник поэту на Тверском бульваре, открытый к 100-летию Есенина в 1995 году, уже давно привычен взгляду: расстегнутая рубаха показывает, что у поэта душа нараспашку - и так во всем. Однако скульптор Потоцкий напоминает о другой славе Есенина - скандалиста и хулигана, жизнь которого трагически оборвалась на пике популярности. Потому и считает, что этот памятник как раз и отражает совсем другую, непривычную для поклонников сторону поэта.

В любом случае, новая неоднозначная скульптура пробудет по дворе музея лишь до 1 ноября. Куда ее отправят потом - пока неизвестно. Сотрудники музея говорят, что Есенин со сломанными крыльями, возможно, улетит на юг Индию. В этом году там проводят 13-ю Есенинскую премию, которую вручают местным гражданам за популяризацию русской культуры.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
21:58 В стране и мире
Видео
«Ангел со сломанными крыльями»: новый памятник Есенину в Москве вызвал жаркие споры
20:46 В стране и мире
Путин поручил до 15 октября оценить объемы ущерба от паводков в регионах
19:52 Спорт
Состоялась жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов
18:35 Армия
Видео
Герои нашего времени: как врачи медцентров МО спасают жизни пациентам
18:12 В стране и мире
Видео
Правительство РФ выделит 500 миллиардов рублей на модернизацию здравоохранения
Популярное
Популярное
Эксперт назвала условия для получения двух пенсий
Доктор Мясников назвал симптомы COVID-19, при которых нужно ехать в больницу
Видео
Бушующая стихия в Салерно: кадры мощного смерча на итальянском побережье
В Роскачестве рассказали о запретных для разговора по телефону с незнакомцами темах
Эксперт рассказал, что делать при блокировке карты банкоматом
Завод в Испании затопило вином: видео
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.