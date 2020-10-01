«Ангел со сломанными крыльями»: новый памятник Есенину в Москве вызвал жаркие споры

Художественное решение памятника поэту Сергею Есенину, который появился во дворе его музея, вызвало много споров у поклонников его таланта. Скандал грянул к 125-летию со дня рождения классика русской литературы, после чего в тихом московском дворике начались жаркие дискуссии.

Фигура поэта на постаменте драматично откинута назад, на шее виден след от веревки, глаза устремлены в небо, а вместо рук - сломанные крылья. По замыслу автора памятника, скульптора Григория Потоцкого, поэт парит над землей и его душа в этот момент покидает тело.

«Есенин - это ангел русской поэзии со сломанными крыльями. когда у меня этот образ сформировался, я сделал эти сломанные крылья, а руки заломлены. И одновременно это и вознесение», - объясняет сам скульптор.

Григорий Потоцкий - член международного союза художников. Он признается о том, что изобразить Есенина именно так он думал 40 лет, а памятник из бронзы сделал за три месяца. При этом его фигуры Чехова, Тургенева, Достоевского уже стоят в 40 странах мира.

Двор Музея Есенина расположен у дома, где поэт жил с 1912 по 1918-й годы. С появлением памятника посетителей, заинтересовавшихся жизнью поэта, стало больше - люди делают фотографии скульптуры, а заодно и заходят в музей.

Сам автор скульптуры говорит, что «Реквием по Есенину» - его лучшая работа, а на волну негативных отзывов внимания не обращает. При этом памятник, как он считает, является просто хорошей проверкой москвичей на восприятие нового взгляда. Однако у председателя есенинского общества свое мнение: он предлагает во дворе установить другого Есенина.

«Мне кажется, это не тот памятник, который должен быть там и ассоциироваться с Есениным и его приездом в Москву, когда он стал поэтом, писал первые произведения и учился в универе», - говорит литературовед Максим Скороходов.

Конечно, памятник поэту на Тверском бульваре, открытый к 100-летию Есенина в 1995 году, уже давно привычен взгляду: расстегнутая рубаха показывает, что у поэта душа нараспашку - и так во всем. Однако скульптор Потоцкий напоминает о другой славе Есенина - скандалиста и хулигана, жизнь которого трагически оборвалась на пике популярности. Потому и считает, что этот памятник как раз и отражает совсем другую, непривычную для поклонников сторону поэта.

В любом случае, новая неоднозначная скульптура пробудет по дворе музея лишь до 1 ноября. Куда ее отправят потом - пока неизвестно. Сотрудники музея говорят, что Есенин со сломанными крыльями, возможно, улетит на юг Индию. В этом году там проводят 13-ю Есенинскую премию, которую вручают местным гражданам за популяризацию русской культуры.